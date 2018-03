Vi siete ricordati di spostare in avanti le lancette dei vostri orologi (dalle 2 alle 3 della notte appena conclusa) aggiornandoli così all’ora legale?

Se “si” avete dormito tutti un’ora in meno. Se "no" fatelo subito.

Perché come dicevamo ieri mattina l’ora legale è scattata ufficialmente nella notte tra sabato 24 e domenica 25 marzo: i dispositivi tecnologici come smartphone, computer e tv si sono regolati in automatico, mentre chi ancora disponeva di orologi analogici avrà dovuto spostare materialmente la lancetta in avanti di un’ora. L’ora legale durerà, ormai è risaputo, fino alle 3 di domenica 28 ottobre quando ci ritroveremo a spostare gli orologi indietro per affidarci nuovamente all’ora solare.

L’introduzione dell’ora legale avvenne in Italia con un decreto del 25 maggio 1916. Poi fu più volte abolita e reintrodotta fino alla definitiva adozione con una legge del 1965. L’obiettivo era quello di consumare meno energia elettrica con quell’ora al giorno di illuminazione pubblica spenta. Da anni però si discute in tutto il mondo della sua effettiva utilità e secondo molti esperti ed analisti porta più danni che benefici. Infatti il disorientamento per le persone che devono abituarsi biologicamente a questo cambiamento sarebbe non solo fonte di grande stress, ma anche di vere e proprie patologie. Recentemente nell’ambito del Parlamento Europeo si era discusso addirittura di una possibile abolizione dell’ora legale, ma per il momento l’Unione Europea ha deciso di mantenerla.

Come dicevamo prima, nei giorni seguenti il cambio dell’ora potremmo avere diversi problemi psico-fisici. I sintomi più comuni sono problemi a prendere sonno, difficoltà di concentrazione, stress diffuso e irritabilità. Addirittura secondo alcuni studi in persone già cardiopatiche il rischio di infarto aumenta del 5% proprio in quei giorni in cui si è appena passati all’ora legale.

Per ovviare a tutti questi problemi l’Associazione Nazionale farmaci di automedicazione ha preparato una serie di accorgimenti da prendere in questa occasione: oggi e domani mettere la sveglia una ventina di minuti prima o andare a dormire una ventina di minuti prima alla sera, se si hanno problemi a prendere sonno cenare con pasti leggeri (una digestione migliore favorisce l’addormentamento), aiutarsi con integratori naturali di magnesio e fare attività fisica, soprattutto al mattino.

Ma solo e soltanto dopo aver spostato in avanti di un’ora le lancette dei vostri orologi…