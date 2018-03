Hockey ghiaccio: I Gladiators U 15 Under 15 conquistano la Coppa 3 Regioni. Prima squadra domina in terra Svizzera

E' stato un fine settimana ricco di soddisfazioni per le squadre dell' HC Aosta Gladiators chr si è concluso con due vittorie su tre tornei ai quali hanno preso parte.

Coppa 3 Regioni di Under 15

HC Aosta Gladiators – Diavoli Sesto Hockey 9-4 (2-1, 3-0, 4-3)

HC Aosta Gladiators: Benjamin Jordaney, Simone Comiotto, Nicolò Fanelli, Marco Olivo, Nicolò Borio, Mattia Agazzini, Alessia Terranova, Marta Mazzocchi, Fabio Pietromica, Gabriel Montini, Daniele Doriguzzi, Alessandro Minniti, Nicolò Masoni, Julien Diemoz, Brendon Dedja, Giorgio Blanchet, Michel Campier. Coach: Comiotto / Olivo.

Marcatori: Alessandro Minniti (3), Fabio Pietromica (3), Gianluca Fanelli (2), Marco Olivo.

Nella finalissima della Coppa 3 Regioni di Under 15, i modi “di città” dei Diavoli Sesto non mettono paura ai Gladiators, che fanno loro la sfida (e il trofeo), per 9 goal a 4. Malgrado un passo falso a ventitré secondi dall'inizio, con i lombardi che passano in vantaggio, i nostri riescono a chiudere il primo drittel davanti, segnando a 8:06 e 12:14. Il secondo drittel è nervoso: i Gladiators vanno a segno tre volte (23:37, 32:29 e 33:17) e, con l'aumentare del divario, il lavoro per gli arbitri non manca. I Diavoli collezionano in una sola frazione (e con 6 giocatori) un totale di 45 minuti di penalità, contro i 6 di due players valdostani. L'intervento sanzionatorio dei Direttori di gara calma parecchio le acque e il terzo, ed ultimo, drittel si apre con due marcature dei lombardi, che sembrano riuscire a tornare in gara. I Gladiators hanno però le energie e il “self-control” per condurre la nave in porto con successo e mettono a segno altre quattro reti (a fronte di solo un'altra avversaria). Il finale è di 9-4, con i Diavoli più che raddoppiati e la Coppa 3 Regioni di Under 15 che arriva ad Aosta. Per i ragazzi di Comiotto e Olivo, malgrado il rammarico per non essere riusciti a centrare l'accesso alle fasi nazionali nella prima fase del campionato, obiettivo centrato. I migliori, tra Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta, sono i Gladiators.



Categoria svizzera “Piccolo”, Torneo Internazionale Friburgo (Svizzera), 23-25 marzo 2018

Girone

Capitals Aosta – Sharks Riga 2-0

Capitals Aosta – Kings Villars-s-Olon 8-1

Stars Friburgo – Capitals Aosta 0-10

Blackhawks Lausanne – Capitals Aosta 1-2

Capitals Aosta – Rangers Friburgo 7-3

Finalissima

Maple Leafs Zurich – Capitals Aosta 0-2

Piazzamento finale Gladiators: primi (su dodici squadre).

HC Aosta Gladiators / Capitals Aosta: Jacopo De Luca, Luca Reale, Rosario Tolomelli, Rocco Meneghetti, Mattia Lenta (2007), Enrico Berti, Riccardo Muraro, Didier Tacchella, Luca Tappella, Victor Meneghetti (2008), Samuele Giovinazzo, Andrea Giacometto, Samuel Picco, Giulio Pititto, Stefano Terranova (2009), Filippo Matonti, Miro Calvani. Coach: Luca Giovinazzo, Davide Picco.

Dopo diverse edizioni in cui si sono dovuti fermare “sulla porta”, salendo sul podio, ma mai sul gradino più alto, i Gladiators riescono finalmente nell'impresa, facendo loro il “Tournoi International des Piccolos de Fribourg”. La manifestazione è di livello, sia perché si tratta dell'unico torneo in Europa con l'“endorsement” dell'NHL (ogni squadra partecipante “impersona” una delle compagini della massima serie nord-americana, con i nostri che quest'anno erano i Washington Capitals), sia perché la formula è particolare (ogni squadra è composta da una linea del 2007, una del 2008 e una del 2009, che devono fronteggiarsi con gli avversari a parità di età), premiando le compagini interamente performanti e non solo in alcuni elementi.

Detto questo, i Capitals/Gladiators Aosta sono stati protagonisti dall'inizio alla fine. Nel girone hanno vinto tutte e cinque le partite disputate, alcune con pesante scarto, altre di misura, ma finendo a pieni punti (dieci). A quel punto, i ragazzi di Giovinazzo e Picco hanno avuto accesso diretto alla finalissima, contro i Maple Leafs, “interpretati” dal Zurigo. Scontro tirato, com'era lecito per un'occasione del genere, ma i nostri – galvanizzati per il colpaccio ad un soffio da loro - non hanno mollato e sono riusciti a fare loro la partita, per due reti a zero. Al suonare della sirena finale, grande festa, per un'impresa che non solo scolpisce il nome dei Gladiators sul libro d'oro del torneo, ma riafferma anche, una volta di più, il loro valore in campo internazionale.

Under 9, 3° Memorial “Marco Fiori”, Varese, 24/25 marzo 2018

Girone

HC Feldkirch – HC Aosta Gladiators 2-0

HC Torino Bulls – HC Aosta Gladiators 6-0

HC Varese “nero” - HC Aosta Gladiators 0-4

HC Aosta Gladiators – HC Diavoli Sesto 2-0

HC Chiavenna – HC Aosta Gladiators 0-1

Qualificazione

HC Zoldo - HC Aosta Gladiators 1-0

Finale 7°/8° posto

HC Diavoli Sesto - HC Aosta Gladiators 0-3

Piazzamento finale HC Aosta Gladiators: settimi (su dodici squadre).

HC Aosta Gladiators: David Cout, Simone Giuliani, Federico Sinigaglia, Christian Sangiorgio, Simone Nardella, Simone Minniti, Etienne Montegrandi, Xavier Rosset, Araldo Andretta, Alice Lingeri, Filippo Lingeri. Coach: Michael Lattanzi.

L'Under 9 non disputa un campionato vero e proprio (si tengono dei periodici raggruppamenti di categoria), quindi i tornei sono l'occasione migliore che hanno i ragazzi per “assaporare” un livello di confronto tendente a quello che li aspetta nel futuro della loro carriera. Il Memorial “Fiori”, con dodici squadre, non solo italiane, era un ottimo banco di prova. I nostri (con alcune assenze per il concomitante impegno dell'NHL di Friburgo e quindi varie "cooptazioni" dall'U7) l'hanno presa estremamente sul serio e – nel girone – hanno vinto tre dei sei match disputati, finendo in terza posizione. Sfortuna, nella successiva fase di qualificazione, per una sconfitta di misura (appena 1-0) contro lo Zoldo, che ha relegato i ragazzi di Lattanzi alla finale per il 7°/8° posto, contro i Diavoli Sesto. A dimostrazione che, quando c'è da fare sul serio, i Gladiators ci sono, i nostri l'hanno portata a casa, per tre reti a zero. Un torneo che dice di un po' di lavoro da fare ancora, per rifinire alcuni aspetti, ma anche di un livello promettente, senza dimenticare che in Under 9 stiamo parlando di bambini, che di questo fine-settimana ricorderanno soprattutto l'aspetto festoso, com'è bello (e giusto) che sia!