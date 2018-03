Fondo: Alex Grivon campione italiano paralimpico

Nelle giornate di lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 marzo, sulle nevi di Sappada (Friuli Venezia Giulia) si è svolto il 9° campionato Italiano di sci nordico FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli intellettivo Relazionali).

Per la prima volta una società valdostana ha partecipato all’evento e l’atleta Alex Grivon, classe 2001, ha vinto il titolo italiano assoluto sulla distanza dei 1000 metri e si è classificato secondo assoluto sulla distanza dei 3000 metri. Per quanto riguarda i risultati della categoria Junior, Alex si è laureato campione Italiano su tutte e due le distanze.

E’ stata una bella soddisfazione per l’atleta tesserato per l’Avres Onlus di Nus. Da due anni, infatti, l’AVRES è diventata una polisportiva, con tesserati disabili per lo sci di fondo, in quanto unica società in Valla d’Aosta a essere affiliata alla FISDIR.

Alex allenato dal tecnico Jean Paul Chadel ha effettuato una preparazione che è iniziata nell’autunno scorso grazie alla collaborazione dell’insegnante di Scienze Motorie dell’Institut Agricole Régional, Myriam Chapellu, che ha preparato fisicamente il ragazzo, e poi a partire dal periodo natalizio sono iniziati gli allenamenti sugli sci sia nei fine settimana sulle nevi di Brusson che in settimana grazie allo staff degli educatori dell’Institut Agricole Régional che lo hanno seguito insieme ad altri ragazzi in allenamenti serali sulle nevi di Valsavaranche.