Tennis: Ancora una superba prestazione di Noah Canonico

Importantissimo e grande risultato per il mondo del tennis valdostano: nella prima tappa del Circuito Nazionale FIT Junior Next Gen Italia disputato sui campi in terra rossa del Tennis Hanbury di Alassio, il giovane Noah Canonico si è aggiudicato il titolo nella categoria under 10 maschile.

Canonico, tesserato per il Tennis Club Aosta, è il primo valdostano a vincere un torneo di questo prestigio. Ci erano andati vicini Annalisa Molino e Tommaso Rossin quando nel 2013 arrivarono secondi nei rispettivi tabelloni under 14. Allora il torneo fu giocato sui campi del Tennis Club Aosta. Ci è andata vicino anche Alice Paonessa nel 2016 che ha chiuso il torneo under 12 al terzo posto presso il Tennis Andora, ma fino ad ora nessun atleta valdostano si era ancora imposto.

Il torneo di Alassio ha visto scendere in campo 587 giocatori divisi in quattro categorie, dagli under 10 fino agli under 16.

Noah Canonico ha conquistato il titolo battendo nei quarti di finale per 6/1 6/2 Filippo Tremolada, poi nei quarti di finale ha battuto il quotatissimo Filippo Alfano con il risultato di 6/1 6/2, in semifinale ha vinto per 6/0 6/3 su Filippo Garbero, mentre nella finale si è imposto con un doppio 6/2 su Federico Pugliese.