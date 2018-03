Calcio Tavolo: Filippo Filippella dell'Asd Aosta in evidenza al Gran Premio Fisct

Al Gran Premio Fisct 'X Trofeo Città di Trento' buon piazzamento di Filippo Filippella che giunge agli ottavi di Finale.

Il giocatore dell’ASD Calcio Tavolo Aosta era l’unico rappresentante valdostano al prestigioso torneo trentino. Nella composizione delle fasi eliminatorie Filippo Filippella doveva vedersela con la testa di serie n° 7 Daniele Di Cé (ASD Subbuteisti Modena), il trevigiano Daniele Zarpellon(ASD Hawks Treviso) ed il giocatore di casa Giorgio Mentasti (ASD Trento Subbuteo).

Dopo la facile vittoria su Daniele Zarpellon per 3-0, Filippo Filippella affrontava Daniele Di Cé, ma ne usciva sconfitto per 2-3 nonostante sul finire di gara l’aostano avesse avuto l’occasione per far suo il match, mentre, in contropiede, sul capovolgimento di fronte, subiva la beffarda rete della sconfitta.

Nell’ultimo incontro, decisivo per il passaggio al tabellone principale, Filippella la spuntava con un sofferto 3-2 grazie soprattutto ad un brillante avvio di secondo tempo che gli consentiva di voltare a suo favore l’incontro con un fulmineo uno due. Ai Sedicesimi di Finale del Tabellone Master, il giocatore aostano si trovava opposto a Giovanni Volpi (ASD Subbito Gol Ferrara).

Nonostante una gara di attacco con numerose occasione da rete bloccate dai legni e dalle incredibili parate del portiere avversario, alla fine della prima frazione di gioco, Filippella si trovava sotto per 0-1 grazie all’unica occasione procurata da Volpi che, cinicamente, realizzava la rete del vantaggio.

Il secondo tempo partiva con lo stesso ritmo del primo, ma il rossonero non riusciva a realizzare la rete del pari, anzi, a metà del secondo tempo rischiava addirittura il raddoppio su un’azione di rimessa del ferrarese, che coglieva la traversa. Finalmente, dopo poco, l’aostano giungeva al pareggio e continuava a procurarsi occasioni da rete bloccate prontamente sia dai pali sia dal portiere avversario. L’incontro terminava sul punteggio di 1-1, con i due contendenti costretti agli shootsout per decidere chi potesse passare al turno successivo.

Filippella, stavolta, realizzava tutti i suoi tiri liberi mentre il suo avversario realizzava solo il primo, per cui con il risultato di 4-1 l’aostano si qualificava per il turno successivo. Agli Ottavi di Finale, Filippo Filippella era opposto alla testa di serie n° 1 del torneo, il veneto William Dotto (ASD Black & Blue Pisa). Molto difficile il passaggio del turno contro il forte veneto che veste la divisa della squadra toscana tra le top in Serie A. Nonostante ciò, il giocatore dell’ASD Calcio Tavolo Aosta disputava una gara a viso aperto.

Ancora trovava i legni ed il portiere avversario a bloccare i suoi attacchi. Viceversa Dotto sfruttava al meglio le occasioni create, sebbene la difesa dell’aostano fosse stata molto accorta, e concludeva in vantaggio per 2-0 la prima frazione di gioco. La ripresa iniziava con la terza rete del veneto che sembrava chiudere definitivamente la gara, ma a quel punto, Filippella iniziava a raccogliere i frutti del suo gioco e rimontava fino al 2-3.

La rete dell’aostano arrivava a poco dal termine, Dotto concludeva vittorioso l’incontro ed accedeva ai Quarti di Finale. Per la cronaca il torneo era vinto da Alessandro Amatelli (ASD Pierce ’14 Casale Monferrato) che superava in finale il compagno di Club Paolo Zambello con il risultato di 2-1.