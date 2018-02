Calcio a 5: Raduni delle rappresentative per il Torneo delle Regioni

Sesto raduno per le rappresentative regionali: di Piemonte e Valle d’Aosta. Un tour de force per gli con una selezioni differenti per completare il raduno in preparazione al Torneo delle Regioni che disputerà a fine aprile in Umbria.

L’Aosta Calcio 511 ha visto convocati tra gli allievi Lorenzo Macrì, Enrico Pettinari, David Arlian, Alessio Ortu e Benoit Chabod. Per la selezione giovanissimi sono stati convocati Dennis Berthod, Matteo Menegatti– Cristian Zanini, Edoardo Veronesi e Leonardo Piccolo.