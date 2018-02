Equitazione: Nel 2017 crescita professionale e ottimi risultati per Fise VdA

A tracciarne un quadro generale è stato il delegato regionale della Federazione Italiana Sport Equestri, Giovanna Rabbia Piccolo, nel corso del Gala dei Cavalieri e delle Amazzoni che si è tenuto, come da tradizione, presso l’Hotel Etoile du Nord di Sarre.

“E’ stato un anno ricco di soddisfazioni – ha commentato Giovanna Rabbia Piccolo - La delegazione regionale FISE ha toccato quota 500 iscritti, rappresentando la prima regione in Italia per rapporto tra abitanti e tesserati. Le discipline più diffuse sono l’endurance e il salto ostacoli e con una netta predominanza di quote rosa nelle diverse discipline. Abbiamo riportato in Valle d’Aosta eventi di rilievo nazionale anche nel salto ostacoli con i concorsi nazionali 4 stelle di Torgnon, che si affiancano al già noto Torgnon Endurance. Abbiamo tanti giovani nuovi che si stanno avvicinando e siamo ancora uno dei pochi sport nei quali uomini e donne gareggiano insieme, senza distinzione”.

Tra i diversi riconoscimenti della serata quello a Gianni Barrovecchio, che ha festeggiato 50 anni di affiliazione FISE. Il circolo più vecchio e storico in Valle d’Aosta.

Tanti i premiati nel corso della serata. Tra questi Paolo Sandri, Oro al campionato regionale di salto ostacoli seniores di 1° grado “E’ stata una buona annata grazie all’affiatamento trovato con Carlington du Domaine, nuovo cavallo belga, con gare anche di 135cm. Il binomio funziona e spero di fare bene anche in questa stagione”.

Per l’endurance sarà un anno ricco di eventi con un mese totalmente dedicato al cavallo a Torgnon, grazie al lavoro di Alba Del Dosso in sinergia e collaborazione con il Comune di Torgnon “A luglio nel primo week end avremo come sempre Torgnon endurance con le sue gare, kermesse giunta alla 21esima edizione. Nel 2° ween end arriverà un raduno equestre con l’associazione nazionale Natura a Cavallo, e dei 2 week successivi sarà la volta del salto ostacoli di altro profilo che torna anche quest’anno. E’ una squadra organizzativa che funziona, rodata nel tempo, con un gruppo di lavoro collaudato”.

I PREMIATI 2017

MARIA ANTONELLA ANTONELLI

Argento Campionato regionale VDA Endurance cat 60 km Senior

ROBERTO BONA

Veterinario Coppa delle regioni Endurance.

FRANCESCA BRUNO

Bronzo, Camp Piemonte-VDA Equitazione FISDIR, G2

CAMILLA CALZAVARA

Partecipa alla finale del trofeo CONI

ELISA CAMERA

Finalista del trofeo CONI

MARTINA CAPPELLO

Finalista del trofeo CONI

SOFIA CARMOSINO

Argento Campionato regionale salto ostacoli, Brevetti juniores

Partecipante alle semifinali del Progetto Sport

SARA CASTELLANO

Argento Campionato regionale VDA Endurance Cat DEbuttanti (30 km) Junior

NICOLE CHANOUX

Componente la squadra Coppa delle regioni Endurance.

IRYS MARINELLA RINI CINELLI

Semifinalista del progetto sport

ALBERTO COMINI GALLI

Nel 2017 acquisisce il titolo di Operatore tecnico di attacchi (OTA)

ELENA COMMOD

Argento Campionato regionale VDA Endurance Cat Esordienti (44 km) Senior

Componente la squadra Coppa delle regioni Endurance.

VALENTINA COMMOD

Oro Campionato regionale VDA Endurance Cat Esordienti (44 km) Senior

ELISABETH CRIPPA

Componente la squadra Coppa delle regioni Endurance.

ARIANNA DI GENUA

Finalista del trofeo CONI

FRANCESCO FAGO

Tecnico istruttore alle semifinali del progetto sport

MARTINO FEO

Componente la squadra Coppa delle regioni Endurance.

STEFANIA GAL

Oro, Camp Piemonte-VDA Equitazione FISDIR, G1

GIOELE GATTI

Oro Campionato regionale salto ostacoli, Brevetti juniores

KATIA LAFARGE

Argento Campionato regionale VDA Endurance Cat Debuttanti (30 km) Senior

Componente la squadra Coppa delle regioni Endurance.

Nel 2017 acquisisce il titolo di Operatore tecnico di attacchi (OTA)

ALESSIA LUSTRISSY

Oro Campionato regionale VDA Endurance cat 60 km Junior

MARGHERITA MAQUIGNAZ

Oro Campionato regionale salto ostacoli, YR di 1° gr.

Nel 2017 consegue il titolo di OTEB

SELINE MONTROSSET

Oro Campionato regionale VDA Endurance Cat Debuttanti (30 km) Non agonisti

SILVIA MELAN

Oro Campionato regionale salto ostacoli, Brevetti seniores

Nel 2017 consegue il titolo di OTEB

MARCO MWANIKI

Bronzo Campionato regionale VDA Endurance Cat Debuttanti (30 km) Senior

MASSIMO NOCITO

Argento Campionato regionale VDA Endurance Cat DEbuttanti (30 km) Senior

Componente la squadra Coppa delle regioni Endurance.

SHARON PAYN

Argento Campionato regionale salto ostacoli, Seniores di 1° gr.

Semifinalista del progetto sport

Tecnico per il trofeo CONI.

Nel 2017 consegue il titolo di 1° livello.

ERIK PERRON

Argento Campionato regionale salto ostacoli, Seniores di 1° gr.

MARTINA PISANO

Oro Campionato regionale VDA Endurance Cat DEbuttanti (30 km) Junior

Componente la squadra Coppa delle regioni Endurance.

ELISA RONC

Bronzo Campionato regionale salto ostacoli, Brevetti juniores

Semifinalista del progetto sport

PAOLO RONCHAIL

Capo equipe Coppa delle regioni Endurance.

PAOLO SANDRI

Oro Campionato regionale salto ostacoli, Seniores di 1° gr.

LUCREZIA STEVENIN

3 ex aequo Campionato regionale Salto ostacoli, Brevetti Juniores

ITALO TRAVOSTINO

Oro Campionato regionale VDA Endurance cat 60 km Senior

Componente della squadra Coppa delle regioni Endurance.

ALESSANDRO TREVISAN

5° CLASS, Camp Piemonte-VDA Equitazione FISDIR, G2

FLAVIA VARETTI

Argento Campionato regionale salto ostacoli, Brevetti seniores

Nel 2017 consegue il titolo di OTEB

DAMIANO VICARIO

Componente della squadra Coppa delle regioni Endurance.

I CIRCOLI VALDOSTANI

Sport Ippici Valdostani, CI D'Ampaillant, CI San Maurizio, Avres Onlus, EquiLibres du Mont Blanc, Torgnon Endurance.