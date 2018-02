Atletica: Al meeting indoor Cadetti ottima Clarissa Giannattasio

In gara, come sempre nella stagione al coperto, anche i ragazzi del Piemonte. In campo femminile nella prova degli ostacoli, 60hs, la migliore delle valdostane è stata la portacolori della Cogne Clarissa Giannattasio che in batteria ha corso in 10”20, con il quarto crono assoluto, migliorando nettamente il proprio personale (prec. 10”53). In finale è caduta incocciando su di una barriera; situazione che l'ha costretta a ritirarsi anche nel concorso del salto in alto dove, con 1m41, ha comunque realizzato la migliore prestazione tra le valdostane.

Nel getto del peso, con la sfera a 3 kg, ancora Cogne al vertice con Letizia Gagliardi che con le avversarie del Piemonte si inserisce in quinta posizione con 6m93, migliorando il personale (prec. 6m66). In campo maschile, nei 60 ostacoli, Davide Vinante corre bene la batteria con il personale di 10”11, con il quinto tempo assoluto, mentre in finale si ferma a 10”28. Nel lungo, ancora Pont Donnas in vetta grazie a Rhemy Jeantet che conclude con 5m05 con il sesto posto.

Ancora Rhemy Jeantet protagonista nel getto del peso (4 kg), il migliore dei valdostani con la quarta posizione nel concorso di lancio con il personale di 9m05 (prec. 8m61).

