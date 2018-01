Ginnastica: Un fine settimana da podio per Gym-Aosta; Nuovolari oro

Tra sabato 27 e domenica 28 gennaio, sono state 19 le ginnaste della Gym a scendere in pedana per la prima prova dei campionati individuali di specialità di ginnastica ritmica, competizione riservata alle categorie “junior” e “senior”. Per la precisione, a Cuneo hanno gareggiato 13 ginnaste per il programma “Silver”, mentre a Chivasso 6 ginnaste della Gym si sono cimentate nel programma “Gold”.

Ecco i risultati davvero soddisfacenti delle nostre ginnaste.

GARA INDIVIDUALE SILVER per il livello LA

categoria junior 2 3° Martina Pirozzolo (corpo libero e palla)

per il livello LB categoria junior 1 4° Giulia Bellodi (corpo libero e palla), 5° Sofia Rogolino (corpo libero e palla)

categoria junior 2 13° Matilde De Gattis (corpo libero e palla), 14° Alice Verduci (cerchio e palla), 16° Chiara Alfonsi (cerchio e palla)

categoria junior 3 5° Beatrice Stuffer (cerchio e palla), 6° Gaia Di Carlo (cerchio e palla), 8° Emilie Jordan (cerchio e palla), 10° Bianca Barenghi (cerchio e palla)

categoria senior 1 6° Chiara Diémoz (cerchio e palla), 10° Maya Marcoz (cerchio e palla)

per il livello LD categoria senior 2 1° Beatrice Nuvolari (fune e nastro) CAMPIONATO DI SPECIALITÀ GOLD

Classifiche junior:

CERCHIO: 8° Giulia Masoni (8.05) – 14° Cecilia Nuvolari (6.70) – 20° Giada Antonacci (5.70)

PALLA: 5° Cecilia Nuvolari (da gennaio tesserata “Ritmica Piemonte”) (9.70) – 16° Giulia Masoni (6.20)

CLAVETTE: 11° Sofia Sistilli (6.70) – 14° Giada Antonacci (5.15)

NASTRO: 10° Sofia Sistilli (4.95)

Classifiche senior:

CLAVETTE: 3° Alessia Toscano (11.85) CERCHIO: 4° Alessia Toscano (11.05) – 11° Giorgia Lucarelli (7.65)

NASTRO: 7° Giorgia Lucarelli (7.20)

Da sottolineare che Alessia Toscano è al momento qualificata per le finali nazionali ad entrambi gli attrezzi.