Ginnastica: Tris della Gym-Aosta a biella nella gara speciale Gold

Sabato 13 gennaio, a Biella, si è aperta la nuova stagione agonistica per la ginnastica ritmica valdostana; era in programma infatti la “gara speciale Gold” di categoria e specialità per ginnaste allieve, junior e senior. Alla competizione hanno preso parte anche 11 ginnaste della Gym. Sono scese in pedana le allieve Aurora Scarpone, Miryam Shabani e Ginevra Vittone, le junior Giada Antonacci, Giulia Masoni, Sofia Sistilli e Cecilia Nuvolari (tesserata da gennaio per la “Ritmica Piemonte” di Torino) e le senior Federica De Girolamo, Giorgia Lucarelli, Beatrice Nuvolari e Alessia Toscano.

Ecco di seguito i buoni risultati, e in qualche caso anche ottimi, delle nostre ginnaste.

Tra le allieve A2, 10° posto per Miryam Shabani al cerchio (3.95), davanti alla compagna di squadra Aurora Scarpone (3.85); nella categoria allieve A4, 9° posizione per Ginevra Vittone al nastro e alla palla (4.90 e 6.25).

Tra le junior, 4° posto per Giulia Masoni alla palla (7.50), seguita da Cecilia Nuvolari in 5° posizione (7.10), e 4° posto anche per Sofia Sistilli alle clavette (6.95), con Giada Antonacci 5° (6.65).

Dalle senior, infine, sono arrivate le maggiori soddisfazioni per le ginnaste della Gym, con le vittorie di Beatrice Nuvolari e Alessia Toscano, rispettivamente alla fune, con pt. 8.40, e alle clavette, con pt. 12.35, e il 2° posto di Giorgia Lucarelli al cerchio, con pt. 10.20; da segnalare ancora il 7° posto di Federica De Girolamo alla palla (7.00).